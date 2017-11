Chinas Internetriese Wechat zieht an Facebook vorbei

Baku, 21. November, AZERTAC

Der chinesische Internetriese Tencent, Schaffer des beliebten Messangers WeChat, ist an Facebook vorbeigezogen. Die Aktien des Unternehmens legten an der Börse von Hong Kong um 2,38 zu, womit der Wert von Tencent auf 523 Milliarden Dollar stieg. Das chinesische Unternehmen belegte damit, nach Apple, Alphabet, Microsoft und Amazon den fünften Platz. Der Messengerdienst WeChat von Tencent hat fast eine Milliarde Nutzer. Er funktioniert ähnlich wie WhatsApp und ist auch in Deutschland verfügbar. Über die App können Nutzer Nachrichten verschicken und telefonieren, Geld überweisen und eine Reihe von Dienstleistungen bezahlen.