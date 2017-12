London: Doppeldeckerbusse sollen künftig mit Bio-Treibstoff fahren

Baku, 26. Dezember, AZERTAC

Einige der berühmten Doppeldeckerbusse in London sollen künftig mit dem aus Kaffeesatz hergestelltem Bio-Treibstoff fahren, wie AUERTAC unter Berufung auf ausländische Medien berichtet.

Die Briten trinken täglich etwa 2-3 Tassen Kaffee. So landet etwa 200 Tausend Tonnen Kaffeesatz im Abfall. Der Energieriese Shell und das Technologieunternehmen bio-bean stellten aus Kaffeesatz Biodiesel her. Der als B20 bezeichnete Treibstoff wird zum Teil aus Kaffeesatz gewonnen. So sollen etwa 9.300 Doppeldecker-Busse in London mit dem umweltfreundlichen Treibstoff fahren.