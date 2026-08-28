Aserbaidschan präsentiert sein touristisches Potenzial bei Roadshows in Kasachstan und Usbekistan

Baku, 28. August, AZERTAC

Das Aserbaidschanische Tourismusbüro hat gemeinsam mit acht Partnern aus der Tourismusbranche, darunter Azerbaijan Airlines (AZAL), vom 21. bis 27. August in Schymkent, Almaty, Astana und Taschkent eine Reihe von Roadshows veranstaltet, um Aserbaidschan als ganzjähriges Reiseziel zu präsentieren.

An den Veranstaltungen in Kasachstan und Usbekistan nahmen mehr als 400 Vertreter führender Reiseagenturen, Reiseveranstalter, Fluggesellschaften, Hotels, Medien und weiterer Akteure der Tourismusbranche teil. Vorgestellt wurden die ganzjährigen touristischen Möglichkeiten Aserbaidschans, aktuelle Entwicklungen im Tourismussektor sowie verschiedene Tourismusangebote.

Die Teilnehmer erhielten Einblicke in das vielfältige Angebot des Landes, darunter Strandtourismus an der Kaspischen Küste, Skigebiete, Wellness- und Gesundheitstourismus, Gastronomie, Outdoor- und Abenteuerangebote sowie Kulturreisen. Auch die moderne touristische Infrastruktur Aserbaidschans wurde vorgestellt.

Bei B2B-Treffen konnten Vertreter der Tourismusbranche aus Kasachstan und Usbekistan mit aserbaidschanischen Partnern zusammentreffen, Kooperationsmöglichkeiten erörtern und potenzielle gemeinsame Projekte ausloten.

Darüber hinaus wurden die reiche Kultur, die nationale Küche und traditionelle Tänze Aserbaidschans präsentiert.

Von Januar bis Juli 2026 stieg die Zahl der Besucher aus Kasachstan gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 5,5 Prozent auf 62.079. Die Zahl der Besucher aus Usbekistan erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 40,2 Prozent auf 42.288.