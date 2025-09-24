Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

KULTUR

Aserbaidschan und Ungarn unterzeichnen Programm für Zusammenarbeit im Kulturbereich

Baku, 24. September, AZERTAC

Der aserbaidschanische Kulturminister Adil Karimli hat sich mit einer Delegation um den Minister für Kultur und Innovation Ungarns Balázs Hankó getroffen.

Im Rahmen des Treffens wurde das „Programm zur Zusammenarbeit im Bereich Kultur zwischen dem Ministerium für Kultur der Republik Aserbaidschan und dem Ministerium für Kultur und Innovation der Republik Ungarn für 2025–2029“ unterzeichnet. Das Dokument wurde von dem aserbaidschanischen Kulturminister Adil Karimli und dem ungarischen Minister für Kultur und Innovation Balázs Hankó unterzeichnet.

Das fünfjährige Programm umfasst die Digitalisierung des Kulturerbes, die Zusammenarbeit in den Bereichen Kultur- und Kreativwirtschaft, Literatur, bildende und angewandte Kunst, Musik, Theater, Kinematografie, Buchindustrie, Museumsarbeit und verwandte Bereiche.

Gründerin und Leiterin von IDEA Leyla Aliyeva und Arzu Aliyeva besuchen Museum of Modern Art in New York
  • 24.09.2025 [09:10]

Gründerin und Leiterin von IDEA Leyla Aliyeva und Arzu Aliyeva besuchen Ausstellung „Schätze hinter den Türen Anatoliens“ in New York
  • 23.09.2025 [16:12]

Eröffnungszeremonie des Nasimi-Festivals im Heydar Aliyev Zentrum
  • 23.09.2025 [15:42]

Film: Christopher Nolan ist neuer Präsident der US-Regiegewerkschaft
  • 22.09.2025 [12:20]

Bremen: Uzeyir Hajibeylis Jubiläum mit Konzert gefeiert
  • 21.09.2025 [17:56]

Aserbaidschan nimmt erstmals am internationalen Gesangswettbewerb „Silk Way Star“ in Astana teil
  • 21.09.2025 [17:16]

Serbien gibt Sonderbriefmarken zum 140. Geburtstag von Uzeyir Hajibeyli heraus
  • 18.09.2025 [20:20]

Nachitschewan-Teppich aus dem 18. Jahrhundert wird aus Italien nach Aserbaidschan überführt
  • 18.09.2025 [12:55]

Geheimnisvoller historischer Ort – Höhlenkomplex Keschtschidagh VIDEO
  • 18.09.2025 [12:20]

Serbiens Parlamentspräsidentin: Aserbaidschan ist einer der zuverlässigsten Energielieferanten der Welt

  • [19:25]

Aserbaidschans stellvertretender Premierminister und iranischer Minister für Straßen besuchen Tabriz und Julfa

  • [18:22]

ANAMA: Vorige Woche mehr als 1100 ha Land von Minen und Blindgängern geräumt

  • [18:17]

  • [18:04]

Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva nehmen an der offiziellen Empfangsveranstaltung zur 80. Sitzung der UN-Generalversammlung teil

  • [17:25]

Aserbaidschanischer Generalstabschef nimmt an Sitzung des GUS-Militärkomitees teil

  • [16:52]

Folge des Klimawandels: Millionen Menschen könnten bald von extremer Wasserknappheit betroffen sein

  • [16:36]

Präsident Ilham Aliyev: Heute entwickelt sich nationales Statistiksystem in Aserbaidschan konsequent weiter

  • [16:14]

Aserbaidschans Präsident: Wir messen Reformen auf Basis modernster Technologien im Bereich der amtlichen Statistik besondere Bedeutung bei

  • [15:59]

Präsident Ilham Aliyev: Internationales Statistikforum dient als universelle Plattform

  • [15:56]

Präsidentin der Nationalversammlung Serbiens ehrt Andenken von Nationalleader Heydar Aliyev und Märtyrern

  • [15:00]

Ölpreis an Börsen legt zu

  • [14:14]

Trump hebt Lösung des Konflikts zwischen Armenien und Aserbaidschan vor der UN-Generalversammlung hervor

  • [13:00]

Tokajew: Wir begrüßen Normalisierung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Armenien

  • [12:10]

Empfang zum 95. Nationalfeiertag Saudi-Arabiens in Baku

  • [11:30]

Viele Tote in Taiwan durch Supertaifun „Ragasa“: Mehr als 500 Flüge gestrichen

  • [11:29]

Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva veröffentlicht Video-Beitrag zum Dialog zwischen den Präsidenten Aserbaidschans und der USA

  • [10:50]

Preis von Azeri Light kostet mehr als 71 US-Dollar

  • [10:31]

Erdbeben im Kaspischen Meer

  • [10:16]

Caleb Orr: Das Abkommen vom 8. August könnte wahre Friedensdividenden schaffen

  • [10:15]

US-Außenministerium: Kaspische Region ist ein empfindlicher Punkt in der US-amerikanischen Strategischen Politik

  • [10:09]

Hikmat Hajiyev: Ein Anstieg von mehr als 50 Millionen Tonnen Fracht entlang des Mittleren Korridors wird erwartet

  • [10:01]

Hikmat Hajiyev: Wir sind Präsident Trump dankbar, dass er den Konflikt zu einer endgültigen Lösung geführt hat

  • [09:55]

6. Kaspisches Wirtschaftsforum in New York

  • [09:50]

Aserbaidschans Präsident: Wir betrachten Mittleren Korridor als starken Katalysator für regionales Wirtschaftswachstum und Integration

  • [09:42]

Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan unternimmt alle seine Anstrengungen, um zügige Umsetzung der TRIPP-Route sicherzustellen

  • [09:35]

Präsident Aserbaidschans: In den letzten drei Jahren sind die Frachttransporte über Mittleren Korridor durch Aserbaidschan um etwa 90 Prozent gestiegen

  • [09:26]

Präsident Ilham Aliyev: Mittlerer Korridor ist ein strategisches Projekt, das eine weite Geographie umfasst

  • [09:19]

  • [09:10]
Präsident Ilham Aliyev trifft sich mit seinem finnländischen Amtskollegen im UN-Hauptquartier in New York AKTUALISIERT VIDEO

Präsident Ilham Aliyev trifft den Präsidenten Kenias im UN-Hauptquartier in New York AKTUALISIERT VIDEO

Präsident Ilham Aliyev trifft Generalsekretär des Europarates im UN-Hauptquartier in New York AKTUALISIERT VIDEO

Präsident Ilham Aliyev trifft griechischen Premierminister im UN-Hauptquartier in New York AKTUALISIERT VIDEO

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev trifft irakischen Staatspräsidenten im UN-Hauptquartier in New York AKTUALISIERT VIDEO

Aserbaidschans First Lady Mehriban Aliyeva nimmt am Empfang „Gemeinsam die Zukunft gestalten“ in New York teil

  • 23.09.2025 [23:57]
Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva nehmen an UN-Generaldebatte teil VİDEO

Parlamentspräsidentin Serbiens zu offiziellem Besuch in Aserbaidschan eingetroffen

  • 23.09.2025 [20:46]

Rubio: „Präsident Trump ist der Schlüssel zur Lösung des Konflikts zwischen Aserbaidschan und Armenien“

  • 23.09.2025 [20:38]

Erdogan begrüßt Fortschritte in Richtung dauerhaften Friedens zwischen Aserbaidschan und Armenien

  • 23.09.2025 [20:31]

Erdogan ruft Weltgemeinschaft zur Anerkennung Palästinas auf

  • 23.09.2025 [20:22]

Minenexplosion in Aghdam – ein Toter

  • 23.09.2025 [20:11]

Aserbaidschan und China erörtern Perspektiven wirtschaftlicher und investitionsbezogener Zusammenarbeit

  • 23.09.2025 [20:04]

Aserbaidschanischer Para-Schwimmer gewinnt Silber bei Weltmeisterschaften

  • 23.09.2025 [19:55]

Aserbaidschan und European Aquatics vertiefen Zusammenarbeit im Bereich Schwimmsport

  • 23.09.2025 [19:36]
Geschädigte kommen in Prozess gegen Ruben Vardanyan zu Wort VIDEO

Wie Sainz in Baku Formel-1-Geschichte geschrieben hat

  • 23.09.2025 [18:03]

Weitere 20 binnenvertriebene Familien im Bezirk Latschin angesiedelt

  • 23.09.2025 [17:47]

Aserbaidschan und Iran erörtern regionale Sicherheitsfragen

  • 23.09.2025 [17:23]

Premierminister Ali Asadov trifft türkischen Bildungsminister

  • 23.09.2025 [17:16]

Aserbaidschan und Türkei unterzeichnen Protokolle zur Bildungszusammenarbeit

  • 23.09.2025 [16:35]

  • 23.09.2025 [16:12]

Aktueller Ölpreis

  • 23.09.2025 [16:11]

API-Holding und SOCAR unterzeichnen Vereinbarung über den Verkauf der IP-Group

  • 23.09.2025 [16:07]

  • 23.09.2025 [15:42]

Goldpreis auf dem Weltmarkt um bis zu 14 Dollar gestiegen

  • 23.09.2025 [15:27]

Taifun Ragasa - Stärkster Sturm des Jahres: Mehr als 300.000 Menschen in Guangdong evakuiert

  • 23.09.2025 [13:50]

Aserbaidschan und China prüfen Kooperation in Bereichen grüne Energie, Infrastruktur und Industrie

  • 23.09.2025 [13:20]

Hongkong bereitet sich auf den Supertaifun Ragasa vor

  • 23.09.2025 [13:03]

Außenminister Aserbaidschans und Armeniens treffen sich in New York

  • 23.09.2025 [12:31]

Iranischer Präsident trifft Delegation um aserbaidschanischen Vizepremierminister

  • 23.09.2025 [12:10]

Preis von Azeri Light nachgegeben

  • 23.09.2025 [11:23]
Große Rückkehr: 20 Flüchtlingsfamilien aus Latschin kehren in ihre Heimatstadt zurück VIDEO

Dembélé gewinnt Ballon d'Or

  • 23.09.2025 [10:47]
„Blackstone“ ist an Ausweitung der Zusammenarbeit mit Aserbaidschan interessiert VIDEO

Präsident Ilham Aliyev trifft in New York den Vorsitzenden und CEO von „Neuberger Berman“ VIDEO

Präsident Ilham Aliyev trifft in New York CEO von „Brookfield Asset Management“ VIDEO

Präsident Ilham Aliyev in New York eingetroffen, um an der 80. Sitzung der UN-Generalversammlung teilzunehmen VIDEO

Armenische Bürger fordern Befragung von Paschinjan und OSZE-Vertretern vor Gericht VIDEO

Baku richtet 3. Sicherheitsforum aus

  • 22.09.2025 [19:46]

Minister: Italien ist Aserbaidschans wichtigster Handels- und Wirtschaftspartner

  • 22.09.2025 [18:37]

Chinesische Botschafterin: China unterstützt Mittlerem Korridor durch Aserbaidschan und Sangesur-Korridor

  • 22.09.2025 [18:27]

Pfizer offenbar vor Übernahme von Abnehmspezialist Metsera

  • 22.09.2025 [18:09]

Aserbaidschan und VAE entwickeln moderne Uferzone am Boyukshor-See im Wert von 5 Milliarden US-Dollar

  • 22.09.2025 [17:53]

Regionaldirektorin: Weltbank unterstützt Aserbaidschans Initiativen zum Mittleren Korridor

  • 22.09.2025 [17:47]

Nouriel Roubini: Aserbaidschan reagiert auf globale Herausforderungen

  • 22.09.2025 [17:09]

Generalstabschef der aserbaidschanischen Streitkräfte besucht Belarus

  • 22.09.2025 [16:45]

Erstes offizielles Schwimmen seit 1927 – Hunderte Menschen wagen sich in Chicago River

  • 22.09.2025 [15:59]

Bildungsminister Amrullayev: Aserbaidschanische Schule wird ab dem nächsten Schuljahr in Istanbul eröffnet

  • 22.09.2025 [15:41]

Präsident Ilham Aliyev: Die Strafverfolgungsbehörden gelten ebenfalls als Wächter der staatlichen Souveränität

  • 22.09.2025 [13:01]

Internationale Gewässer: Uno-Schutzabkommen der Hochsee kann in Kraft treten

  • 22.09.2025 [12:58]

Präsident: Heute hat sich Wirtschaftswachstum in Aserbaidschan zu einem langanhaltenden stabilen Trend entwickelt

  • 22.09.2025 [12:52]

Quarantäneregime in Aserbaidschan bis 1. Januar 2026 verlängert

  • 22.09.2025 [12:45]

Präsident: Unsere Energiepolitik spielt eine wichtige Rolle bei der Förderung der internationalen wirtschaftlichen Position Aserbaidschans

  • 22.09.2025 [12:39]

Präsident Ilham Aliyev: Günstige geographische Lage Aserbaidschans macht unser Land zu einem strategischen Zentrum der regionalen Wirtschaftspolitik

  • 22.09.2025 [12:32]

Präsident Ilham Aliyev: Die aserbaidschanische Wirtschaft steht auf solidem und fundamentalem Fundament

  • 22.09.2025 [12:28]

Fußball-Bundesliga: Siege für Dortmund und Union Berlin, Unentschieden zwischen Leverkusen und Mönchengladbach

  • 22.09.2025 [12:22]

Film: Christopher Nolan ist neuer Präsident der US-Regiegewerkschaft

  • 22.09.2025 [12:20]

Asien: Philippinen, Taiwan und China bereiten sich auf heftigen Taifun vor

  • 22.09.2025 [12:16]

Erstes Internationales Investitionsforum in Baku eröffnet

  • 22.09.2025 [12:10]

Torhungriger FC Barcelona siegt deutlich

  • 22.09.2025 [11:05]

Ruandas Präsident Paul Kagame beendet seinen Besuch in Aserbaidschan

  • 21.09.2025 [18:09]

Verteidigungsministerium präsentiert Video-Rückblick auf Ereignisse letzter Woche

  • 21.09.2025 [17:57]

Bremen: Uzeyir Hajibeylis Jubiläum mit Konzert gefeiert

  • 21.09.2025 [17:56]

Aserbaidschan nimmt erstmals am internationalen Gesangswettbewerb „Silk Way Star“ in Astana teil

  • 21.09.2025 [17:16]

Aserbaidschanischer Para-Schwimmer wird Weltmeister

  • 21.09.2025 [17:01]

Max Verstappen gewinnt Formel-1-Rennen in Aserbaidschan

  • 21.09.2025 [16:51]

WM in Zagreb: Aserbaidschanischer griechisch-römischer Ringer erneut im Finale

  • 21.09.2025 [12:57]

Formel 2: Sieger des Hauptrennens des Grand Prix von Aserbaidschan steht fest

  • 21.09.2025 [12:34]

Formel 1: Das Rennen um den Grand Prix von Aserbaidschan 2025

  • 21.09.2025 [12:23]

Aserbaidschans griechisch-römischer Ringer ist Weltmeister

  • 20.09.2025 [23:23]