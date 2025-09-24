Aserbaidschan und Ungarn unterzeichnen Programm für Zusammenarbeit im Kulturbereich

Baku, 24. September, AZERTAC

Der aserbaidschanische Kulturminister Adil Karimli hat sich mit einer Delegation um den Minister für Kultur und Innovation Ungarns Balázs Hankó getroffen.

Im Rahmen des Treffens wurde das „Programm zur Zusammenarbeit im Bereich Kultur zwischen dem Ministerium für Kultur der Republik Aserbaidschan und dem Ministerium für Kultur und Innovation der Republik Ungarn für 2025–2029“ unterzeichnet. Das Dokument wurde von dem aserbaidschanischen Kulturminister Adil Karimli und dem ungarischen Minister für Kultur und Innovation Balázs Hankó unterzeichnet.

Das fünfjährige Programm umfasst die Digitalisierung des Kulturerbes, die Zusammenarbeit in den Bereichen Kultur- und Kreativwirtschaft, Literatur, bildende und angewandte Kunst, Musik, Theater, Kinematografie, Buchindustrie, Museumsarbeit und verwandte Bereiche.