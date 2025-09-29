Aserbaidschanischer Schwimmer gewinnt Silber bei den 3. GUS-Spielen

Baku, 29. September, AZERTAC

Der aserbaidschanische Schwimmer Oktay Huseynov zeigte herausragende Leistungen bei den 3. GUS-Spielen, die von Aserbaidschan ausgerichtet werden, und gewann eine Silbermedaille.

Im Sportpalast Ganja schwamm Huseynov die 200 Meter Schmetterling in 2:09,55 Minuten und sicherte sich damit die Medaille.