Flughafen Gatwick: Sicherheitsalarm aufgehoben

Die Behörden am Londoner Flughafen Gatwick haben nach einem Sicherheitsalarm den Betrieb am Südterminal wieder aufgenommen.

Das Personal kehre an die Arbeit zurück und in Kürze würden Passagiere wieder hineingelassen, teilte ein Sprecher der Betreiberfirma mit. Die Polizei hatte nach dem Fund eines mutmaßlich verbotenen Gegenstandes ein Bombenräumkommando geschickt. Tausende Passagiere versammelten sich nach der Evakuierung des Terminals im Freien, einige gegen die Kälte in Rettungsdecken gehüllt. Gatwick liegt 30 Kilometer südlich von London und ist ein wichtiges Luftfahrt-Drehkreuz der Hauptstadt.