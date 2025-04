Institut der Deutschen Wirtschaft: ”Deutschland drohen 200 Milliarden Kosten durch US-Zollpläne”

Baku, 3. April, AZERTAC

Die Zollpläne von US-Präsident Trump könnten für Deutschland in den nächsten vier Jahren Kosten in Höhe von 200 Milliarden Euro verursachen. Das geht aus Berechnungen des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln hervor.

Das Bruttoinlandsprodukt läge dann im Jahr 2028 um etwa anderthalb Prozent niedriger als ohne Zölle, heißt es in einer Studie. Für die Europäische Union könnte sich der Schaden auf etwa 750 Milliarden Euro summieren.