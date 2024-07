Internationaler Plastiktütenfreier Tag – am 3. Juli

Baku, 3. Juli, AZERTAC

Der Internationale Plastiktütenfreie Tag ist eine jährliche Initiative, die darauf abzielt, die Verwendung von Einweg-Plastiktüten zu beseitigen. Dieser Tag wird weltweit am 3. Juli begangen. Der ‘International Plastic Bag Free Day’ legt nicht nur einen Schwerpunkt auf eine Welt ohne Plastiktüten, sondern macht auch auf die verheerenden Auswirkungen von Kunststoffen auf die Umwelt aufmerksam.

Plastikverschmutzung ist ein globales Problem, und viele Organisationen und Tausende von verantwortungsbewussten Bürgern arbeiten zusammen, um diese globale Katastrophe anzugehen, die unsere Meere und Umwelt vergiftet und die Verwendung anderer umweltfreundlicher Taschen fördert. Um die Welt von Plastiktüten zu befreien, muss die Öffentlichkeit über die verheerenden Auswirkungen des Wegwerfens von Plastiktüten und anderen Plastik-Derivaten in der Umwelt aufgeklärt werden. Deshalb ist es auch dringend notwendig, den Menschen zu helfen, ihr Verhalten zu ändern.

Der Ursprung des Internationalen Plastiktütenfreien Tages wurde noch nicht bekannt, obwohl man im Internet mehrere Möglichkeiten dafür finden kann. Eine europäische Initiative namens „Zero Waste Europe“ hat die Bedeutung des Tages deutlich gemacht und erklärt, warum wir alle besonders auf die Verwendung von Kunststoff achten sollten. In der Tat sind seine gefährlichen Auswirkungen auf den Planeten schwerwiegend, insbesondere wenn wir ihn in die Meere werfen, so dass viele Meeresarten Schaden erleiden.