Iranische Unternehmen zur Teilnahme an Infrastrukturprojekten in Aserbaidschan eingeladen

Baku, 28. April, AZERTAC

„Viele Infrastrukturprojekte werden in Aserbaidschan mit staatlicher Unterstützung umgesetzt. Wir laden iranische Unternehmen ein, an diesen Projekten teilzunehmen“, sagte der Präsident von Aserbaidschan, Ilham Aliyev, beim aserbaidschanisch-iranischen Wirtschaftsforums in Baku.

„Eisenbahnen, Autobahnen, Kommunikationsleitungen, Stromleitungen – diese Projekte stehen heute ganz oben auf unserer Agenda“, betonte der Staatschef.