Laos: Sechs Touristen offenbar an Methanolvergiftungen gestorben

Nach dem Konsum von gepanschtem Alkohol in Laos ist eine weitere australische Touristin gestorben. Die 19-Jährige sei am Morgen in einem Krankenhaus in Bangkok im Nachbarland Thailand ihren Vergiftungserscheinungen erlegen, berichteten australische Medien unter Berufung auf eine Mitteilung der Familie. „Mit gebrochenem Herzen und voller Traurigkeit müssen wir leider mitteilen, dass unser wunderschönes Mädchen Holly nun Frieden gefunden hat“, schrieben die Angehörigen.

Medienberichten zufolge ist die junge Frau das sechste Todesopfer nach dem Konsum von vergifteten Cocktails in dem südostasiatischen Land. Ihre ebenfalls 19-jährige Freundin Bianca sowie eine Britin, ein US-Amerikaner und zwei Däninnen waren zuvor gestorben, wie verschiedene Behörden und Medien berichtet hatten. Sie hatten demnach mit Methanol versetzten Alkohol in einer Bar im Touristenort Vang Vieng nördlich der Hauptstadt Vientiane getrunken. Mehrere Menschen sollen im Zusammenhang mit den Todesfällen festgenommen worden sein.

Die Regierung von Laos hat sich nach dem Tod von sechs Touristen durch gepanschten Alkohol bestürzt geäußert.

Das Außenministerium des südasiatischen Landes drückte den Angehörigen sein Beileid aus und erklärte, die Ermittlungen zu den Todesfällen liefen.

Vang Vieng ist vor allem bei Rucksacktouristen beliebt und gilt als Zwischenstopp auf dem Weg in die ehemalige laotische Hauptstadt Luang Prabang.