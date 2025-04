Mexiko meldet ersten Todesfall durch Vogelgrippe Typ H5N1

Baku, 9. April, AZERTAC

Zum ersten Mal ist in Mexiko ein Mensch an der Vogelgrippe gestorben. Das teilt der Gesundheitsminister des nördlichen Bundesstaats Coahuila mit. Demnach handele es sich um den Virustyp H5N1.

Laut dem Gesundheitsminister hat eine Dreijährige eine Infektion nicht überlebt. Sie sei an einem Multiorganversagen gestorben, nachdem sie sich mit dem Virus angesteckt hatte.

Vogelgrippe wütet in den USA - Weitere Verdachtsfälle auf H5N1-Infektionen in Mexiko gebe es bislang nicht, betonte der Minister.

In Mexikos Nachbarland USA grassiert die bereits seit Längerem: Den ersten Todesfall nach einer Vogelgrippe-Infektion in den Vereinigten Staaten hatte es Anfang Januar gegeben. Laut den Gesundheitsbehörden in Louisiana starb eine ältere Person mit Vorerkrankungen.

Bisher wurden dort rund 70 Infektionsfälle beim Menschen verzeichnet.

Das Vogelgrippevirus H5N1 war erstmals 1996 aufgetaucht. Die Zahl der Infektionsherde bei Vögeln stieg seit 2020 exponentiell an.

Parallel dazu nahm auch die Zahl infizierter Säugetierarten zu, darunter Milchkühe. Fast alle infizierten Vögel sterben an der Krankheit.