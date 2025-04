Mindestens vier Tote bei Schiffsunglück vor Lesbos

Baku, 3. April, AZERTAC

Bei einem Bootsunglück in der Nähe der griechischen Insel Lesbos sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen.

Wie die Küstenwache mitteilte, konnten 23 Migranten gerettet werden. Vier Menschen werden noch vermisst, die Suche dauert an. Das Boot sei von der türkischen Küste in Richtung Lesbos unterwegs gewesen. Griechenland ist einer der wichtigsten Eintrittspunkte in die Europäische Union für Migranten. Die griechische Küstenwache versucht mit verstärkten Schiffspatrouillen, illegale Einwanderung einzudämmen.