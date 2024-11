Mindestens zehn Tote bei Brand in spanischem Seniorenheim

Baku, 15. November, AZERTAC

Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Spanien sind Medienberichten zufolge mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen befinden sich nach dem Brand in dem Heim in Villafranca de Ebro nahe der Stadt Saragossa im Nordosten Spaniens in kritischem Zustand, berichtet ein Reporter des staatlichen Fernsehsenders RTVE am Freitagmorgen vom Unglücksort.

Das Feuer war demnach gegen fünf Uhr in einem Zimmer ausgebrochen. Zum Zeitpunkt des Brandes hätten sich 82 Bewohner in dem Heim befunden, so der Reporter weiter. Wie viele Mitarbeiter anwesend waren, ist unklar. Zahlreiche Helfer sind vor Ort, darunter Feuerwehr, Polizei, Ärzte und Psychologen.

„Wir denken darüber nach, die Bewohner in ein anderes Heim zu verlegen, damit sie sich erholen können und ihre Angehörigen sie besuchen können“, sagte der Regierungsbeauftragte Fernando Beltrán dem spanischen Radiosender „Cadenaser“.

Das 2008 eröffnete Zentrum ist laut dem Radiosender ursprünglich ein reines Seniorenheim gewesen. Im Laufe der Zeit habe es sich jedoch auch auf die Betreuung von Menschen mit psychischen Problemen spezialisiert: Daher leben dort auch Jugendliche, die bei Ausbruch des Feuers problemlos fliehen konnten.