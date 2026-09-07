Nigar Arpadarai: Baku-Klimawoche wird zu wichtiger Plattform für globalen Klimaschutz

Baku, 7. September, AZERTAC

Die Baku Climate Action Week hat sich nach Angaben von Nigar Arpadarai zu einer wichtigen Plattform für globale Klimaschutzmaßnahmen entwickelt. Die Leiterin des Projekts betonte bei der Eröffnung der Baku Climate Week 2026, dass Klimaschutz nicht auf internationale Verhandlungen beschränkt bleiben dürfe, sondern alle Lebensbereiche erfassen müsse.

In den kommenden fünf Tagen stehen unter anderem erneuerbare Energien, Klimafinanzierung, Methanemissionen, der Schutz des Kaspischen Meeres und der Wasserressourcen sowie regionale Zusammenarbeit und die Rolle junger Menschen im Klimaschutz im Mittelpunkt.