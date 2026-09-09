Aserbaidschans Außenminister: Klimawandel ist keine ferne Bedrohung mehr

Baku, 9. September, AZERTAC

Aserbaidschans Außenminister Jeyhun Bayramov erklärte, dass der Klimawandel längst keine ferne Bedrohung mehr sei, sondern weltweit spürbare Auswirkungen habe.

Der Klimawandel setze nationale Volkswirtschaften und die globalen Finanzmärkte zunehmend unter Druck und verschärfe bestehende Herausforderungen. Daher seien wirtschaftliche Diversifizierung und eine nachhaltige Energieversorgung für nationale Sicherheit, wirtschaftliche Stabilität und langfristige Widerstandsfähigkeit wichtiger denn je.

Bayramov betonte zudem die Bedeutung einer entschlossenen internationalen und regionalen Zusammenarbeit bei der Umsetzung der globalen Klimaagenda.