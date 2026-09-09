Jeyhun Bayramov: Zusammenarbeit zwischen COP29- und COP31-Präsidentschaft ist Beispiel regionaler Solidarität

Baku, 9. September, AZERTAC

Aserbaidschan sicherte der Türkei bei den Vorbereitungen auf die Ausrichtung der nächsten COP seine uneingeschränkte Unterstützung zu, erklärte Außenminister Jeyhun Bayramov.

Er bezeichnete die Zusammenarbeit zwischen den COP29- und COP31-Präsidentschaften als herausragendes Beispiel regionaler Solidarität. Diese Zusammenarbeit trage zur Kontinuität der internationalen Klimaagenda, zur Entwicklung ambitionierter Klimafinanzierungsmechanismen und zur konsequenten Förderung globaler Klimaschutzmaßnahmen bei.