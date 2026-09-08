Jens Nielsen: Digitale Infrastruktur ist für die Energiewende entscheidend

Baku, 8. September, AZERTAC

Rund zwei Drittel der weltweiten Energieinvestitionen fließen inzwischen in erneuerbare Energien, vor allem in Solar- und Windkraft. Darauf verwies Jens Nielsen, Gründer und CEO des World Climate Foundation, bei der Baku Climate Action Week 2026.

Für den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien seien langfristige Abnahmeverträge, effiziente Finanzierungsmodelle und vor allem eine leistungsfähige digitale Infrastruktur entscheidend. Diese ermögliche unter anderem groß angelegte Wettbewerbsauktionen und spiele auch eine wichtige Rolle bei der Verbindung von Wärme- und Stromsektor.

Nielsen betonte, dass eine breite Umsetzung klimafreundlicher Lösungen nur durch enge Zusammenarbeit von Nachfrage- und Angebotsseite möglich sei.