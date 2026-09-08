Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

UMWELT

Fatma Varank: COP31 wird COP der Jugend

Fatma Varank: COP31 wird COP der Jugend

Baku, 8. September, AZERTAC

Die Jugend soll bei der UN-Klimakonferenz COP31 in der Türkei eine zentrale Rolle spielen. Das erklärte Fatma Varank, CEO der COP31, bei einem hochrangigen Runden Tisch im Rahmen der Baku Climate Action Week 2026.

„COP31 wird die COP der Jugend sein“, sagte Varank. Junge Menschen würden in den Grünen und Blauen Zonen eigene Bereiche erhalten und beim Jugendforum ihre Erwartungen und Vorschläge einbringen können.

Die Ergebnisse und Vorschläge der Jugendlichen sollen laut Varank in die Gesamtergebnisse der COP31 einfließen. Ziel sei es, die Konferenz in der Türkei zu einer konkreten Plattform für Umsetzung und Klimaschutzmaßnahmen zu machen.

Nachricht in sozialen Medien teilen

Folgen Sie uns auf Social

Weitere News der Rubrik

Yves Leterme: Staatliche Stellen sollten neue Chancen nutzen
  • 08.09.2026 [17:55]

Yves Leterme: Staatliche Stellen sollten neue Chancen nutzen

Jens Nielsen: Digitale Infrastruktur ist für die Energiewende entscheidend
  • 08.09.2026 [17:42]

Jens Nielsen: Digitale Infrastruktur ist für die Energiewende entscheidend

Präsidentenbeauftragter: Staat unterstützt Beteiligung der Jugend an internationalen Klimaprozessen
  • 08.09.2026 [15:56]

Präsidentenbeauftragter: Staat unterstützt Beteiligung der Jugend an internationalen Klimaprozessen

BCAW26: Klimawandel verändert den Wasserstand des Kaspischen Meeres
  • 08.09.2026 [14:30]

BCAW26: Klimawandel verändert den Wasserstand des Kaspischen Meeres

Ismail Serageldin fordert effiziente Wassernutzung zum Schutz des Kaspischen Meeres
  • 08.09.2026 [13:46]

Ismail Serageldin fordert effiziente Wassernutzung zum Schutz des Kaspischen Meeres

Landwirtschaftsminister: Mehr als 180 Klimastationen geplant
  • 08.09.2026 [13:30]

Landwirtschaftsminister: Mehr als 180 Klimastationen geplant

Zweiter Tag der Baku Climate Action Week 2026 begonnen
  • 08.09.2026 [12:47]

Zweiter Tag der Baku Climate Action Week 2026 begonnen

ANAMA: Seit Ende des Garabagh-Krieges 261.705 Minen und andere Sprengkörper entschärft
  • 08.09.2026 [12:44]

ANAMA: Seit Ende des Garabagh-Krieges 261.705 Minen und andere Sprengkörper entschärft

ANAMA: Minen gefährden auch Umwelt und Ökosysteme
  • 08.09.2026 [11:59]

ANAMA: Minen gefährden auch Umwelt und Ökosysteme

Regen in Baku - Fotos

  • [21:38]

Mitglieder der Regierungsparteien Aserbaidschans und Chinas besuchen Ehrenallee und Märtyrerallee in Baku

  • [21:21]

Aserbaidschan und Türkei wollen Zusammenarbeit in Klima- und Energiefragen ausbauen

  • [21:05]

Stellvertretender Außenminister Aserbaidschans trifft US-Geschäftsträger in Armenien

  • [21:02]

Aserbaidschan und Huawei Technologies erörtern Möglichkeiten für digitale und grüne Transformation

  • [20:21]

Aserbaidschan und Korea erörtern Perspektiven für Ausbau der bilateralen Beziehungen

  • [20:12]

Aserbaidschans Premierminister trifft Mitglied des Zentralkomitees der KP Chinas

  • [18:43]

Erste Sitzung der Aserbaidschanisch-Algerischen Gemeinsamen Kommission 2027

  • [18:05]

Aserbaidschanische Religionsvertreter aus der Türkei, Georgien und dem Irak besuchen Schuscha

  • [17:59]

Yves Leterme: Staatliche Stellen sollten neue Chancen nutzen

  • [17:55]

AZAL nimmt Flüge nach Dschidda wieder auf

  • [17:47]

Jens Nielsen: Digitale Infrastruktur ist für die Energiewende entscheidend

  • [17:42]

Fatma Varank: COP31 wird COP der Jugend

  • [17:35]

Präsident ernennt Vorsitzenden und Mitglieder des Medien- und Rundfunkrats

  • [17:33]

Aserbaidschan und Türkei vereinbaren engere Zusammenarbeit im Diasporabereich

  • [16:51]

Präsidentenbeauftragter: Staat unterstützt Beteiligung der Jugend an internationalen Klimaprozessen

  • [15:56]

BCAW26: Klimawandel verändert den Wasserstand des Kaspischen Meeres

  • [14:30]

Ismail Serageldin fordert effiziente Wassernutzung zum Schutz des Kaspischen Meeres

  • [13:46]

Aserbaidschan spielt weiterhin aktive Rolle bei globaler Umwelt- und Klimapolitik

  • [13:37]

Internationale Konferenz zu Sicherheit und Zusammenarbeit im Südkaukasus in Baku

  • [13:33]

Landwirtschaftsminister: Mehr als 180 Klimastationen geplant

  • [13:30]

Parlamentssprecherin stellt Aserbaidschans Erfahrungen bei internationalem Workshop vor

  • [12:54]

Zweiter Tag der Baku Climate Action Week 2026 begonnen

  • [12:47]

ANAMA: Seit Ende des Garabagh-Krieges 261.705 Minen und andere Sprengkörper entschärft

  • [12:44]

ANAMA: Minen gefährden auch Umwelt und Ökosysteme

  • [11:59]

Sadig Gurbanov: Regelmäßige Überwachung des Kaspischen Meeres erforderlich

  • [11:46]

Mukhtar Babayev: Landwirtschaft ist von herausragender Bedeutung, um negative Auswirkungen des Klimawandels zu verringern

  • [10:57]

Vier Menschen bei starkem Wind verletzt

  • [10:40]

Gold verbilligt sich, Silber wird teurer

  • [10:35]

Ölpreise an den Weltbörsen steigen weiter

  • [10:33]

Aserbaidschanisches Öl wird für 107 US-Dollar verkauft

  • [10:31]

BCAW 2026: Erneuerbare-Energie-Zertifikate stärken regionale Vernetzung

  • 07.09.2026 [21:42]

Aserbaidschan liefert mehr als 36 Tonnen Elektrotechnik in die Region Kiew

  • 07.09.2026 [21:10]

Aserbaidschanische Parlamentssprecherin zu Arbeitsbesuch in den USA

  • 07.09.2026 [20:31]

BCAW 2026: CO₂-Märkte sollen Klimafinanzierung vorantreiben

  • 07.09.2026 [20:17]

ANAMA: Mehr als 1.500 Minen und Blindgänger in einer Woche geräumt

  • 07.09.2026 [20:04]

Baku Climate Action Week: Grüne Energiewirtschaft im Fokus

  • 07.09.2026 [19:50]

Aserbaidschan und Pakistan beraten über Ausbau der Zusammenarbeit im Jugend- und Sportbereich

  • 07.09.2026 [19:40]

Aserbaidschanischer Springreiter belegt zweiten Platz bei Turnier in Belgien

  • 07.09.2026 [19:27]

Japan: Taifunausläufer überziehen Japan – Überschwemmungen, eine Tote

  • 07.09.2026 [18:13]

Himalaya: Zahl der Toten auf fast 1.400 gestiegen

  • 07.09.2026 [17:43]

Patricia Scotland: Aserbaidschan legte bei COP29 den Grundstein für den Erfolg

  • 07.09.2026 [17:00]

Geldbasis in Aserbaidschan gestiegen

  • 07.09.2026 [16:24]

Aserbaidschanische Freistilringer holen acht Medaillen in Russland

  • 07.09.2026 [16:09]

„Sabah“-Trainer: Teilnahme an Champions League kaum vorstellbar

  • 07.09.2026 [15:56]

Elektrifizierung soll bei COP31 zentrale Priorität haben

  • 07.09.2026 [15:54]

Aserbaidschanische Judokas kehren mit fünf Medaillen von EM zurück

  • 07.09.2026 [15:53]

AZERTAC wird internationaler Medienpartner der Agrarmesse „KazAgroFarm 2026“

  • 07.09.2026 [15:32]

Devisenreserven der Zentralbank erreichen Rekordstand

  • 07.09.2026 [14:59]

Ölpreis könnte auf 120 Dollar steigen

  • 07.09.2026 [14:30]

UN: Klimazusammenarbeit mit Aserbaidschan bringt konkrete Ergebnisse

  • 07.09.2026 [14:00]

Mitteilung des Pressedienstes des Präsidenten

  • 07.09.2026 [13:25]

Rashford-Einsatz gegen „Sabah“ fraglich

  • 07.09.2026 [13:20]

528 Unternehmen erhalten 633 Investitionsförderbescheinigungen

  • 07.09.2026 [12:40]

Rafiyev: Klimaprozess muss von Zusagen zu deren Umsetzung übergehen

  • 07.09.2026 [12:10]

Energieministers Schahbazov: Kein überstürzter Ausstieg aus fossilen Brennstoffen

  • 07.09.2026 [11:32]

Ölpreise an den Weltbörsen gestiegen

  • 07.09.2026 [10:43]

Gold- und Silberpreise gesunken

  • 07.09.2026 [10:32]

Nigar Arpadarai: Baku-Klimawoche wird zu wichtiger Plattform für globalen Klimaschutz

  • 07.09.2026 [10:29]

„Baku Climate Action Week 2026“ beginnt

  • 07.09.2026 [10:23]

Aserbaidschanische Kultur beim Festival der nationalen Minderheiten in Sokolov

  • 06.09.2026 [23:27]

In sozialen Netzwerken des Präsidenten Video über Besuch des Staatsoberhauptes in Seestreitkräften veröffentlicht VIDEO

  • 06.09.2026 [20:50]

Präsident Ilham Aliyev besucht aserbaidschanische Marine VIDEO

  • 06.09.2026 [16:40]

Neun Jahre seit dem Tod des weltbekannten Wissenschaftlers Lütfi Zade

  • 06.09.2026 [13:25]

Internationales Schachfestival in Guba eröffnet

  • 06.09.2026 [12:39]

Sieger des „IRONMAN 70.3“ in Baku ausgezeichnet

  • 06.09.2026 [12:15]

Aserbaidschanischer Judoka Suleyman Schukurov wird Europameister

  • 06.09.2026 [12:10]

Minenexplosion im Bezirk Agdam

  • 06.09.2026 [12:03]

Präsident: Gute Voraussetzungen für Ausbau der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Eswatini

  • 06.09.2026 [11:57]

Himbeerfestival in Göygöl mit Ausstellungen und Konzerten

  • 05.09.2026 [19:30]

Experte: SOZ wird zu wichtiger Plattform für neue Handelsrouten

  • 05.09.2026 [18:45]

Champions League: „Sabah“ trägt Heimspiele im Olympiastadion Baku aus

  • 05.09.2026 [17:45]

Aserbaidschan liefert erneut Erdölprodukte und Transitgüter nach Armenien

  • 05.09.2026 [17:00]

Sabah“ investiert zehn Millionen Manat in Nachwuchsfußball

  • 05.09.2026 [16:31]

Kroate Matej Jukić gewinnt „IRONMAN 70.3“ in Baku

  • 05.09.2026 [16:16]

Vierte Klimawoche der UN-Klimarahmenkonvention in Baku

  • 05.09.2026 [15:40]

9,2 Kilometer neue Straße in nur 37 Tagen gebaut

  • 05.09.2026 [15:27]

Aserbaidschan nominiert 17 Boxer für U15-Europameisterschaften

  • 05.09.2026 [14:40]

Hulusi Kılıç: Garabagh-Universität wird einen Platz unter den besten Hochschulen der Welt einnehmen

  • 05.09.2026 [13:50]

Aserbaidschan und Usbekistan vertiefen kulturelle Zusammenarbeit

  • 05.09.2026 [13:10]

Aserbaidschan stärkt seine Rolle als geoeconomische Drehscheibe Eurasiens

  • 05.09.2026 [12:30]

Aserbaidschanischer Ringer gewinnt Silber bei Welt-Nomadenspielen

  • 05.09.2026 [11:43]

Kulturministerium baut Zusammenarbeit mit BP aus

  • 05.09.2026 [10:51]

„IRONMAN 70.3“ in Baku gestartet

  • 05.09.2026 [10:20]

„IRONKIDS“ und „Fun Run“ in Baku ausgetragen

  • 05.09.2026 [09:42]

Tadschikistan feiert 35. Jahrestag seiner staatlichen Unabhängigkeit in Baku

  • 04.09.2026 [23:53]

Aserbaidschan und Kasachstan beraten über Ausbau der strategischen Partnerschaft

  • 04.09.2026 [23:45]

Italiens Ministerpräsidentin dankt Präsident Ilham Aliyev

  • 04.09.2026 [23:36]

Sahiba Gafarova: Parlamentarische Diplomatie stärkt Dialog und Zusammenarbeit

  • 04.09.2026 [21:10]

Neue Baku-Metrostation soll „20. September“ heißen

  • 04.09.2026 [20:20]

Aserbaidschan wird zum Verkehrs- und Energieknoten Eurasiens

  • 04.09.2026 [19:55]

SOZ-Raum gewinnt für Aserbaidschans Außenhandel an Bedeutung

  • 04.09.2026 [19:20]

Aserbaidschans Kurortpotenzial in Astana vorgestellt

  • 04.09.2026 [18:18]

Drei Frauen bewahren Spuren Aserbaidschans in der US-Kongressbibliothek

  • 04.09.2026 [18:00]

Mars Sarijew: Aserbaidschan ist ein wichtiges Bindeglied zwischen Zentralasien und Europa

  • 04.09.2026 [17:11]

Aserbaidschan und Schweden beraten über bilaterale Beziehungen und regionale Sicherheit

  • 04.09.2026 [16:11]

Aserbaidschanischer Para-Taekwondo-Sportler gewinnt Gold beim Grand Prix

  • 04.09.2026 [16:07]

Senegalesischer Minister besucht ASAN-Servicezentrum in Baku

  • 04.09.2026 [15:19]

Senegal will von Aserbaidschan bei Arbeits- und Staatsdiensten lernen

  • 04.09.2026 [14:56]

Schamachi lädt erneut zum Trauben- und Weinfest ein

  • 04.09.2026 [14:47]