Fatma Varank: COP31 wird COP der Jugend

Baku, 8. September, AZERTAC

Die Jugend soll bei der UN-Klimakonferenz COP31 in der Türkei eine zentrale Rolle spielen. Das erklärte Fatma Varank, CEO der COP31, bei einem hochrangigen Runden Tisch im Rahmen der Baku Climate Action Week 2026.

„COP31 wird die COP der Jugend sein“, sagte Varank. Junge Menschen würden in den Grünen und Blauen Zonen eigene Bereiche erhalten und beim Jugendforum ihre Erwartungen und Vorschläge einbringen können.

Die Ergebnisse und Vorschläge der Jugendlichen sollen laut Varank in die Gesamtergebnisse der COP31 einfließen. Ziel sei es, die Konferenz in der Türkei zu einer konkreten Plattform für Umsetzung und Klimaschutzmaßnahmen zu machen.