Aserbaidschanische Religionsvertreter aus der Türkei, Georgien und dem Irak besuchen Schuscha

Schuscha, 8. September, AZERTAC

Eine Delegation von 50 aserbaidschanischen Religionsvertreter aus der Türkei, Georgien und dem Irak ist im Rahmen des Projekts „Der Weg zum Sieg: Auf den Spuren des Sieges“, das von der Stiftung zur Förderung moralischer Werte organisiert wird, zu einem Besuch in Garabagh aufgebrochen.

Wie der Regionalkorrespondent von AZERTAC berichtet, traf die Delegation in Schuscha, der Kulturhauptstadt Aserbaidschans, ein.

Während ihres Aufenthalts werden sich die Gäste mit dem reichen kulturellen und religiösen Erbe der Stadt, ihrer natürlichen Schönheit sowie den laufenden Restaurierungsarbeiten vertraut machen. Außerdem stehen Besuche mehrerer historischer Moscheen, des Museums-Mausoleums von Molla Panah Vagif sowie der Ebene Jidir Düzü auf dem Programm, von wo aus sie die malerische Landschaft Schuschas bewundern können.