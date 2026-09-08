Yves Leterme: Staatliche Stellen sollten neue Chancen nutzen
Baku, 8. September, AZERTAC
Die Digitalisierung eröffnet weltweit neue Möglichkeiten und hat bereits zu deutlichen Fortschritten geführt. Darauf verwies der ehemalige belgische Ministerpräsident Yves Leterme bei der Baku Climate Action Week 2026.
Leterme zufolge sollten staatliche Stellen den Schwerpunkt künftig auf Bereiche legen, die bei der Digitalisierung noch zurückliegen, und dort neue Chancen und Fortschritte ermöglichen. Zugleich zeigten die vergangenen 10 bis 15 Jahre, dass die engere Verbindung von Staat und Privatwirtschaft die Entwicklung neuer Dienstleistungen beschleunigt habe.
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
Regen in Baku - Fotos
- [21:38]
BCAW 2026: Erneuerbare-Energie-Zertifikate stärken regionale Vernetzung
- 07.09.2026 [21:42]
Aserbaidschan liefert mehr als 36 Tonnen Elektrotechnik in die Region Kiew
- 07.09.2026 [21:10]
Aserbaidschanische Parlamentssprecherin zu Arbeitsbesuch in den USA
- 07.09.2026 [20:31]
BCAW 2026: CO₂-Märkte sollen Klimafinanzierung vorantreiben
- 07.09.2026 [20:17]
ANAMA: Mehr als 1.500 Minen und Blindgänger in einer Woche geräumt
- 07.09.2026 [20:04]
Baku Climate Action Week: Grüne Energiewirtschaft im Fokus
- 07.09.2026 [19:50]
Aserbaidschanischer Springreiter belegt zweiten Platz bei Turnier in Belgien
- 07.09.2026 [19:27]
Japan: Taifunausläufer überziehen Japan – Überschwemmungen, eine Tote
- 07.09.2026 [18:13]
Himalaya: Zahl der Toten auf fast 1.400 gestiegen
- 07.09.2026 [17:43]
Geldbasis in Aserbaidschan gestiegen
- 07.09.2026 [16:24]
Aserbaidschanische Freistilringer holen acht Medaillen in Russland
- 07.09.2026 [16:09]
„Sabah“-Trainer: Teilnahme an Champions League kaum vorstellbar
- 07.09.2026 [15:56]
Elektrifizierung soll bei COP31 zentrale Priorität haben
- 07.09.2026 [15:54]
Aserbaidschanische Judokas kehren mit fünf Medaillen von EM zurück
- 07.09.2026 [15:53]
AZERTAC wird internationaler Medienpartner der Agrarmesse „KazAgroFarm 2026“
- 07.09.2026 [15:32]
Devisenreserven der Zentralbank erreichen Rekordstand
- 07.09.2026 [14:59]
Ölpreis könnte auf 120 Dollar steigen
- 07.09.2026 [14:30]
UN: Klimazusammenarbeit mit Aserbaidschan bringt konkrete Ergebnisse
- 07.09.2026 [14:00]
Mitteilung des Pressedienstes des Präsidenten
- 07.09.2026 [13:25]
Rashford-Einsatz gegen „Sabah“ fraglich
- 07.09.2026 [13:20]
528 Unternehmen erhalten 633 Investitionsförderbescheinigungen
- 07.09.2026 [12:40]
Rafiyev: Klimaprozess muss von Zusagen zu deren Umsetzung übergehen
- 07.09.2026 [12:10]
Ölpreise an den Weltbörsen gestiegen
- 07.09.2026 [10:43]
Gold- und Silberpreise gesunken
- 07.09.2026 [10:32]
„Baku Climate Action Week 2026“ beginnt
- 07.09.2026 [10:23]
Präsident Ilham Aliyev besucht aserbaidschanische Marine VIDEO
- 06.09.2026 [16:40]
Neun Jahre seit dem Tod des weltbekannten Wissenschaftlers Lütfi Zade
- 06.09.2026 [13:25]
Internationales Schachfestival in Guba eröffnet
- 06.09.2026 [12:39]
Sieger des „IRONMAN 70.3“ in Baku ausgezeichnet
- 06.09.2026 [12:15]
Aserbaidschanischer Judoka Suleyman Schukurov wird Europameister
- 06.09.2026 [12:10]
Minenexplosion im Bezirk Agdam
- 06.09.2026 [12:03]
Himbeerfestival in Göygöl mit Ausstellungen und Konzerten
- 05.09.2026 [19:30]
Experte: SOZ wird zu wichtiger Plattform für neue Handelsrouten
- 05.09.2026 [18:45]
Champions League: „Sabah“ trägt Heimspiele im Olympiastadion Baku aus
- 05.09.2026 [17:45]
Aserbaidschan liefert erneut Erdölprodukte und Transitgüter nach Armenien
- 05.09.2026 [17:00]
Sabah“ investiert zehn Millionen Manat in Nachwuchsfußball
- 05.09.2026 [16:31]
Kroate Matej Jukić gewinnt „IRONMAN 70.3“ in Baku
- 05.09.2026 [16:16]
Vierte Klimawoche der UN-Klimarahmenkonvention in Baku
- 05.09.2026 [15:40]
9,2 Kilometer neue Straße in nur 37 Tagen gebaut
- 05.09.2026 [15:27]
Aserbaidschan nominiert 17 Boxer für U15-Europameisterschaften
- 05.09.2026 [14:40]
Aserbaidschan und Usbekistan vertiefen kulturelle Zusammenarbeit
- 05.09.2026 [13:10]
Aserbaidschan stärkt seine Rolle als geoeconomische Drehscheibe Eurasiens
- 05.09.2026 [12:30]
Aserbaidschanischer Ringer gewinnt Silber bei Welt-Nomadenspielen
- 05.09.2026 [11:43]
Kulturministerium baut Zusammenarbeit mit BP aus
- 05.09.2026 [10:51]
„IRONMAN 70.3“ in Baku gestartet
- 05.09.2026 [10:20]
„IRONKIDS“ und „Fun Run“ in Baku ausgetragen
- 05.09.2026 [09:42]
Tadschikistan feiert 35. Jahrestag seiner staatlichen Unabhängigkeit in Baku
- 04.09.2026 [23:53]
Italiens Ministerpräsidentin dankt Präsident Ilham Aliyev
- 04.09.2026 [23:36]
Neue Baku-Metrostation soll „20. September“ heißen
- 04.09.2026 [20:20]
Aserbaidschan wird zum Verkehrs- und Energieknoten Eurasiens
- 04.09.2026 [19:55]
SOZ-Raum gewinnt für Aserbaidschans Außenhandel an Bedeutung
- 04.09.2026 [19:20]
Aserbaidschans Kurortpotenzial in Astana vorgestellt
- 04.09.2026 [18:18]
Drei Frauen bewahren Spuren Aserbaidschans in der US-Kongressbibliothek
- 04.09.2026 [18:00]
Aserbaidschanischer Para-Taekwondo-Sportler gewinnt Gold beim Grand Prix
- 04.09.2026 [16:07]
Senegalesischer Minister besucht ASAN-Servicezentrum in Baku
- 04.09.2026 [15:19]
Senegal will von Aserbaidschan bei Arbeits- und Staatsdiensten lernen
- 04.09.2026 [14:56]
Schamachi lädt erneut zum Trauben- und Weinfest ein
- 04.09.2026 [14:47]