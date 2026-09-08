Yves Leterme: Staatliche Stellen sollten neue Chancen nutzen

Baku, 8. September, AZERTAC

Die Digitalisierung eröffnet weltweit neue Möglichkeiten und hat bereits zu deutlichen Fortschritten geführt. Darauf verwies der ehemalige belgische Ministerpräsident Yves Leterme bei der Baku Climate Action Week 2026.

Leterme zufolge sollten staatliche Stellen den Schwerpunkt künftig auf Bereiche legen, die bei der Digitalisierung noch zurückliegen, und dort neue Chancen und Fortschritte ermöglichen. Zugleich zeigten die vergangenen 10 bis 15 Jahre, dass die engere Verbindung von Staat und Privatwirtschaft die Entwicklung neuer Dienstleistungen beschleunigt habe.