Präsident ernennt Vorsitzenden und Mitglieder des Medien- und Rundfunkrats

Baku, 8. September, AZERTAC

Der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev hat den Vorsitzenden und die Mitglieder des Medien- und Rundfunkrats der Republik Aserbaidschan ernannt.

Zum Vorsitzenden wurde Ahmad Mahammad oglu Ismayilov ernannt. Dem Rat gehören zudem Mahammad Izzat oglu Abdullayev, Aynur Aliovsat gizi Baschirli, Ragsana Tofik gizi Karimova, Farhad Rauf oglu Mammadov, Ilkin Ilgar oglu Nadirov und Fazil Hajiverdi oglu Novruzov an.