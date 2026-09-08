Ismail Serageldin fordert effiziente Wassernutzung zum Schutz des Kaspischen Meeres

Baku, 8. September, AZERTAC

Angesichts der Veränderungen des Wasserstands im Kaspischen Meer ist ein nachhaltiger Umgang mit den Wasserressourcen notwendig. Das erklärte Ismail Serageldin, Ko-Vorsitzender des Internationaleт Zentrumы Nizami Ganjavi und ehemaliger Vizepräsident der Weltbank, bei der Baku Climate Action Week 2026.

„Da die Landwirtschaft den größten Teil der Wasserressourcen Aserbaidschans verbraucht, sei eine effizientere Wassernutzung besonders wichtig. Wasserwirtschaft, landwirtschaftliche Effizienz, Ernährungssicherheit und die Lebensbedingungen der vom Wasser abhängigen Bevölkerung seien eng miteinander verbunden”, fügte er hinzu.