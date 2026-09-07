BCAW 2026: CO₂-Märkte sollen Klimafinanzierung vorantreiben

Baku, 7. September, AZERTAC

Im Rahmen der Baku Climate Action Week 2026 (BCAW) fand eine Podiumsdiskussion zum Thema „Erschließung von Klimafinanzierung durch CO₂-Märkte“ statt.

Im Mittelpunkt standen die Rolle hochwertiger CO₂-Märkte bei der Mobilisierung von Klimafinanzierung, die Umsetzung der entsprechenden Mechanismen des Pariser Abkommens sowie mehr Transparenz und Marktintegrität.

Die Teilnehmer betonten zudem die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Staat und Privatwirtschaft, um Investitionen in Emissionsminderung und nachhaltige Entwicklung auszuweiten.

Diskutiert wurden außerdem bewährte Verfahren, neue Chancen und der Beitrag von CO₂-Märkten zur Umsetzung der nationalen Klimaziele (NDCs).