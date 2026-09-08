AZAL nimmt Flüge nach Dschidda wieder auf

Baku, 8. September, AZERTAC

Aserbaidschan Airlines (AZAL) nimmt ab dem 15. September 2026 die regulären Flüge in die saudi-arabische Stadt Dschidda wieder auf.

Wie der Pressedienst der geschlossenen Aktiengesellschaft „Aserbaidschan Airlines“ (AZAL) gegenüber AZERTAC mitteilte, werden die Flüge auf der Strecke Baku–Dschidda–Baku viermal wöchentlich – dienstags, mittwochs, samstags und sonntags – durchgeführt. Der neue Flugplan bietet Passagieren zusätzliche Möglichkeiten, ihre Reisen zu touristischen, geschäftlichen und anderen Zwecken bequem zu planen.

Dschidda liegt an der Küste des Roten Meeres und zählt zu den wichtigsten Wirtschafts-, Tourismus- und Verkehrszentren Saudi-Arabiens. Die Stadt ist nicht nur ein bedeutendes Geschäfts- und Tourismuszentrum des Landes, sondern auch ein wichtiger Luftverkehrsknotenpunkt für Reisende nach Mekka und Medina.

Die Wiederaufnahme der Direktflüge nach Dschidda erweitert die Reisemöglichkeiten zwischen Aserbaidschan und Saudi-Arabien und ermöglicht Passagieren eine bequemere Flugverbindung zwischen den beiden Ländern.

Tickets können über die offizielle Website oder die mobile App von Aserbaidschan Airlines sowie in den Verkaufsbüros der Fluggesellschaft und bei akkreditierten Agenturen erworben werden.