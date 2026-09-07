Baku Climate Action Week: Grüne Energiewirtschaft im Fokus

Baku, 7. September, AZERTAC

Die Entwicklung der grünen Energiewirtschaft durch Innovation, digitale Technologien und regionale Zusammenarbeit stand im Mittelpunkt einer Podiumsdiskussion im Rahmen der Baku Climate Action Week 2026 (BCAW).

Die Teilnehmer betonten die Bedeutung erneuerbarer Energien nicht nur für den Klimaschutz, sondern auch für die Energiesicherheit, wirtschaftliche Chancen und eine nachhaltige Entwicklung.

Besonderes Augenmerk galt dem Solar- und Windenergiepotenzial Aserbaidschans. Dessen stärkere Nutzung könne den Anteil erneuerbarer Energien erhöhen, neue Energieprojekte fördern und den Export grüner Energie ausbauen.

Zudem wurden Investitionsmöglichkeiten, Digitalisierung, innovative Technologien sowie internationale und regionale Partnerschaften im Bereich der grünen Energie erörtert.