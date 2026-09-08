BCAW26: Klimawandel verändert den Wasserstand des Kaspischen Meeres

Baku, 8. September, AZERTAC

Die Auswirkungen des Klimawandels auf Binnengewässer, insbesondere auf das Kaspische Meer, standen im Mittelpunkt einer Podiumsdiskussion am zweiten Tag der Baku Climate Action Week 2026.

Diskutiert wurden die Folgen des sinkenden Wasserstands für Küstenökosysteme, Städte, Bevölkerung, Infrastruktur, Verkehr und Wirtschaft sowie mögliche Anpassungsmaßnahmen. Dabei ging es auch um notwendige Investitionen, wissenschaftliche Forschung und eine engere regionale Zusammenarbeit der Anrainerstaaten und internationalen Partner.

Ziel sei es, konkrete Lösungen für die Veränderungen der kaspischen Küstenlinie zu entwickeln und die Widerstandsfähigkeit der betroffenen Regionen zu stärken.