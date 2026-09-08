Aserbaidschan und Türkei vereinbaren engere Zusammenarbeit im Diasporabereich

Ankara, 8. September, AZERTAC

Aserbaidschan und die Türkei wollen ihre Zusammenarbeit im Bereich der Diaspora weiter ausbauen. Dazu unterzeichneten das Staatskomitee für Diasporaangelegenheiten Aserbaidschans und die türkische Generaldirektion für im Ausland lebende Türken und verwandte Gemeinschaften (YTB) ein Memorandum über die Zusammenarbeit.

Das Dokument wurde am Rande des Ersten Forums muslimischer Diasporas der Mitgliedstaaten der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) in Ankara unterzeichnet.

Unterzeichner waren der Vorsitzende des aserbaidschanischen Diaspora-Komitees, Fuad Muradov, und YTB-Leiter Abdulhadi Turus. Beide Seiten betonten ihre Bereitschaft, die freundschaftlichen Beziehungen und die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern weiter zu vertiefen.