Aserbaidschans Premierminister trifft Mitglied des Zentralkomitees der KP Chinas

Baku, 8. September, AZERTAC

Der Premierminister Aserbaidschans, Ali Asadov, ist am 8. September mit Liu Haixing, Mitglied des 20. Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KP Chinas) und Leiter der Internationalen Abteilung des Zentralkomitees der KP Chinas, zusammengetroffen.

Die Seiten lobten die Entwicklung der umfassenden strategischen Partnerschaft zwischen Aserbaidschan und China und betonten die entscheidende Rolle der gemeinsamen Bemühungen des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev und des chinesischen Präsidenten Xi Jinping bei der Entwicklung der bilateralen Beziehungen auf ihr heutiges Niveau.

Bei dem Treffen wurde auch die positive Dynamik der Wirtschafts-, Handels- und Investitionsbeziehungen zwischen den beiden Ländern hervorgehoben.

Die Seiten stellten fest, dass gemeinsame Projekte im Bereich der grünen Energie erfolgreich umgesetzt wurden, und verwiesen auf das Potenzial für eine weitere Vertiefung der Zusammenarbeit in diesem Bereich.

Die Seiten erklärten, dass sich die Zusammenarbeit im Verkehrs- und Transitbereich kontinuierlich entwickelt. Zugleich betonten sie, dass gute Möglichkeiten bestehen, die Kooperation im Rahmen der Initiative „Neue Seidenstraße“ und des Mittleren Korridors weiter auszubauen.

Bei dem Treffen wurde zudem die Bedeutung der Öffnung des Sangesur-Korridors für die weitere Stärkung der regionalen Verkehrsanbindung und die Steigerung des Transitpotenzials hervorgehoben.

Die Gesprächspartner würdigten die Entwicklung der Beziehungen zwischen der Partei Neues Aserbaidschan (YAP) und der Kommunistischen Partei Chinas (KP Chinas) und unterstrichen die Bedeutung einer weiteren Ausweitung der Beziehungen und Kontakte zwischen den beiden Parteien.

Darüber hinaus wurden die Perspektiven für eine weitere Entwicklung der für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und China in verschiedenen Bereichen erörtert.