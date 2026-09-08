Stellvertretender Außenminister Aserbaidschans trifft US-Geschäftsträger in Armenien

Baku, 8. September, AZERTAC

Der stellvertretende Außenminister Aserbaidschans, Elnur Mammadov, ist am 8. September mit dem zu einem Besuch in Aserbaidschan weilenden US-Geschäftsträger in Armenien, David Allen zusammengetroffen.

Die Seiten erörterten Schritte zur Normalisierung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Armenien, zur Förderung des Friedensprozesses, zur Gewährleistung eines langfristigen und nachhaltigen Friedens sowie zur weiteren Stärkung von Stabilität und Sicherheit in der Region.

Darüber hinaus tauschten sie sich über die Ergebnisse des Besuchs von Elnur Mammadov in den USA anlässlich des Jahrestages des Washingtoner Friedensgipfels, die Bemühungen zur Umsetzung der TRIPP-Route sowie die Bedeutung von Konnektivitätsprojekten entlang der TRIPP aus, die den Bau der mit der Route verbundenen Infrastruktur überwachen soll.

Die Seiten erörterten zudem die bilaterale Agenda zwischen Aserbaidschan und den USA sowie die Perspektiven für eine weitere Zusammenarbeit in den in der Charta für strategische Partnerschaft festgelegten Bereichen.

An dem Treffen nahm auch Amy Carlon, die US-Geschäftsträgerin in Aserbaidschan, teil.