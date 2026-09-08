Sadig Gurbanov: Regelmäßige Überwachung des Kaspischen Meeres erforderlich

Baku, 8. September, AZERTAC

Der Klimawandel führt weltweit zu erheblichen Veränderungen in den Gewässern. Auch das Kaspische Meer ist davon betroffen. Darauf verwies Sadig Gurbanov, Vorsitzender des Ausschusses für Naturressourcen, Energie und Ökologie im aserbaidschanischen Parlament, bei der Baku Climate Action Week 2026.

Der sinkende Pegel des Kaspischen Meeres verändert die Küstenlinie und erfordert eine Neubewertung von Häfen und Verkehrsinfrastruktur. Deshalb seien regelmäßige wissenschaftlich fundierte Messungen des Wasserstands, der Temperatur, des Salzgehalts, der chemischen Zusammensetzung, der Biodiversität und der Küstenlinien notwendig.

Gurbanov zufolge ist der Pegel des Kaspischen Meeres inzwischen rund 29 Meter unter dem Meeresspiegel. Ein weiterer Rückgang könnte erhebliche Auswirkungen auf Küstengebiete, Verkehrswege, Häfen, Ökosysteme und die wirtschaftliche Tätigkeit haben. Aserbaidschan arbeite daran, seine Politik entsprechend diesen Herausforderungen auszurichten.