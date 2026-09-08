Erste Sitzung der Aserbaidschanisch-Algerischen Gemeinsamen Kommission 2027

Baku, 8. September, AZERTAC

Die erste Sitzung der Gemeinsamen Kommission für die Handels-, Wirtschafts-, Wissenschafts- und technische Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Algerien soll im ersten Halbjahr 2027 in Aserbaidschan stattfinden.

Das wurde bei einem Videogespräch zwischen dem aserbaidschanischen Energieminister Parviz Schahbazov und dem algerischen Staats- und Energieminister Mohamed Arkab vereinbart. Im Mittelpunkt standen der Ausbau der Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, Petrochemie, Strom und erneuerbare Energien sowie Handel, Landwirtschaft, Industrie, Pharma und Hochschulbildung.

Zudem soll die erste Sitzung der Energie-Arbeitsgruppe vor der Tagung der Gemeinsamen Kommission stattfinden.