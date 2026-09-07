UN: Klimazusammenarbeit mit Aserbaidschan bringt konkrete Ergebnisse

Baku, 7. September, AZERTAC

Die Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und den Vereinten Nationen im Klimabereich bringt nach Angaben des UN-Resident-Koordinators in Aserbaidschan, Dmytro Shlapachenko, konkrete Ergebnisse.

Bei der „Baku Climate Action Week 2026“ betonte er, dass die UN 25 ihrer Organisationen zusammengebracht habe, um die Ergebnisse der COP29 zu unterstützen. Im Rahmen der Zusammenarbeit seien unter anderem Initiativen zur Klimatransparenz und zur Vorbereitung auf die nächsten Berichtszyklen umgesetzt worden.

Shlapachenko verwies zudem auf den neuen Kooperationsrahmen zwischen der UN und Aserbaidschan für 2026 bis 2030, der dank der Erfahrungen und Impulse der COP29 zahlreiche konkrete Maßnahmen im Klimabereich umfasst.