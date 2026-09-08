Mitglieder der Regierungsparteien Aserbaidschans und Chinas besuchen Ehrenallee und Märtyrerallee in Baku

Baku, 8. September, AZERTAC

Eine chinesische Delegation um den Leiter der Internationalen Abteilung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KP Chinas), Liu Haixing, hat am 8. September gemeinsam mit Mitgliedern der Partei Neues Aserbaidschan (YAP) die Ehrenallee und die Märtyrerallee besucht.

Zunächst haben die Delegationen in der Ehrenallee das Andenken an den Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes, Architekten und Gründer des modernen unabhängigen Staates Aserbaidschan Heydar Aliyev mit Respekt geehrt.

Man legte einen Kranz und Blumen an seinem Grab nieder.

Dann wurde auch der hervorragenden aserbaidschanischen Ophthalmologin Zarifa Aliyeva gedacht. Auf ihrem Grab wurden frische Blumen niedergelegt.

Die Delegation besuchte dann die Märtyrerallee in Baku und gedachte hier der tapferen Söhne des aserbaidschanischen Volkes, die ihr Leben für die Freiheit und territoriale Integrität des Landes hingegeben haben.

Man legte am Denkmal ”Ewiges Feuer“ einen Blumenkranz nieder.