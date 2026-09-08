Präsidentenbeauftragter: Staat unterstützt Beteiligung der Jugend an internationalen Klimaprozessen

Baku, 8. September, AZERTAC

Die Klimaschutzmaßnahmen verändern bereits die Fähigkeiten, Berufe und Chancen der Zukunft. Darauf verwies der aserbaidschanische Präsidentenbeauftragte für Klimafragen und COP29-Präsident Mukhtar Babayev bei einem hochrangigen Runden Tisch im Rahmen der Baku Climate Action Week 2026.

Bildung müsse jungen Menschen das notwendige Wissen und praktische Fähigkeiten vermitteln und sie stärker mit Wissenschaft, Technologie, Innovation und konkreten Lösungen verbinden, sagte Babayev. Zugleich sollten ihnen neue Arbeitsplätze und Chancen in Bereichen wie erneuerbare Energien, Ingenieurwesen, Finanzen und Landwirtschaft offenstehen.

Aserbaidschan unterstütze die Beteiligung junger Menschen an internationalen Klimaprozessen und setze verstärkt auf Bildung, Qualifizierung und Kompetenzaufbau. Gemeinsam mit internationalen Partnern werde zudem daran gearbeitet, die Stimmen von Kindern und Jugendlichen stärker in die Klimapolitik einzubeziehen.