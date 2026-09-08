Aserbaidschan und Korea erörtern Perspektiven für Ausbau der bilateralen Beziehungen

Baku, 8. September, AZERTAC

Am 8. September besuchte eine Delegation um den Vorsitzenden des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten und Wiedervereinigung der Nationalversammlung der Republik Korea, Song Seok-jun, das aserbaidschanische Parlament, die Milli Majlis.

Bei dem Treffen betonte der stellvertretende Parlamentspräsident Ziyafat Asgarov, dass Aserbaidschan seinen Beziehungen zu Korea besondere Bedeutung beimisst und eine enge Zusammenarbeit mit dem Land pflegt. Er hob die positive Entwicklung der interparlamentarischen Beziehungen hervor und betonte, dass gegenseitige Besuche wesentlich zur weiteren Festigung der bilateralen Beziehungen beitragen.

Ziyafat Asgarov verwies auf die aktive Rolle koreanischer Unternehmen im Bereich der grünen Energie in Aserbaidschan, unter anderem in Garabagh und Ost-Sangesur, und hob die engen Beziehungen in den Bereichen Wissenschaft, Kunst und Kultur hervor.

Song Seok-jun bezeichnete Aserbaidschan und Korea als befreundete Staaten. Er betonte, dass gegenseitige Besuche zur Entwicklung der bilateralen Beziehungen beitragen, und zeigte sich zuversichtlich, dass diese weiter gestärkt werden können.

Er erklärte, dass die von Aserbaidschan und Korea verfolgten ausgewogenen politischen Ansätze zur Schaffung von Frieden beitragen, und äußerte die Ansicht, dass die Weiterentwicklung der bilateralen Beziehungen auch zur Sicherung des Friedens weltweit beitragen werde.

Bei dem Treffen wurde die Wiederherstellung der territorialen Integrität Aserbaidschans ausdrücklich gewürdigt. Zudem wurde die Bedeutung der durch Aserbaidschan verlaufenden Verkehrs- und Transitrouten für die Ausschöpfung des gesamten Potenzials des Landes hervorgehoben. Es wurde betont, dass die Einführung einer einjährigen visafreien Regelung für koreanische Staatsbürger eine entscheidende Rolle bei der weiteren Stärkung der bilateralen Beziehungen spielen und den Weg für die Aufnahme direkter Flugverbindungen ebnen könnte.

Dann fand ein Treffen zwischen den von Samad Seyidov, dem Vorsitzenden des Ausschusses für internationale Beziehungen und interparlamentarische Angelegenheiten der Milli Majlis, und Song Seok-jun, dem Vorsitzenden des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten und Wiedervereinigung der Nationalversammlung der Republik Korea, geleiteten Delegationen statt.

Bei dem Treffen wurde Koreas Rolle als wichtiger Partner Aserbaidschans sowie das erhebliche Potenzial für einen weiteren Ausbau der bilateralen Zusammenarbeit hervorgehoben.