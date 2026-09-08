Aserbaidschan und Türkei wollen Zusammenarbeit in Klima- und Energiefragen ausbauen

Baku, 8. September, AZERTAC

Mitglieder des Ausschusses für Naturressourcen, Energie und Ökologie des aserbaidschanischen Parlaments sind mit einer Delegation der Großen Nationalversammlung der Türkei (TBMM) zusammengetroffen, die sich zur Teilnahme an der Baku Climate Action Week 2026 in Aserbaidschan aufhält.

Der Vorsitzende des Ausschusses, Sadig Gurbanov, informierte über die Politik Aserbaidschans in den Bereichen Klimaschutz, Energie und erneuerbare Energien. Er betonte, dass der rechtliche Rahmen in diesen Bereichen parallel zu wichtigen Gesetzesreformen kontinuierlich weiterentwickelt werde.

Der Abgeordnete der TBMM, Mehmet Galip Ensarioğlu, hob seinerseits hervor, dass Aserbaidschan die COP29 erfolgreich ausgerichtet habe, und würdigte den Erfolg der Konferenz. Er erklärte, dass die Türkei während ihrer bevorstehenden Präsidentschaft der COP31 einen bedeutenden Beitrag zum globalen Klimaschutz leisten und den Prozess nach hohen Standards gestalten wolle.

Die Mitglieder des Ausschusses der Milli Majlis und die Vertreter der TBMM sprachen zudem über die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den beiden Parlamenten in diesen Bereichen und erörterten gemeinsame Projekte, deren Umsetzung geplant ist.