Aserbaidschans Außenhandel erreicht im Januar–Juli 30 Milliarden US-Dollar

Baku, 9. September, AZERTAC

Der Außenhandelsumsatz Aserbaidschans ist von Januar bis Juli 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 6,9 Prozent auf 30,0174 Milliarden US-Dollar gestiegen.

Die Exporte erhöhten sich um 39,1 Prozent auf 20,1367 Milliarden US-Dollar. Die Exporte außerhalb des Öl- und Gassektors stiegen auf das 2,8-Fache und erreichten 5,9332 Milliarden US-Dollar.

Die Importe gingen dagegen um 27,4 Prozent auf 9,8807 Milliarden US-Dollar zurück.