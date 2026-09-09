Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

WIRTSCHAFT

Gold- und Silberpreise gestiegen

Gold- und Silberpreise gestiegen

Baku, 9. September, AZERTAC

An der Rohstoffbörse COMEX in New York ist der Preis für eine Feinunze Gold um 5,63 US-Dollar auf 4.399.50 US-Dollar gestiegen.

Nach Angaben von AZERTAC legte auch der Silberpreis um 0,24 US-Dollar auf 66,66 US-Dollar je Feinunze zu.

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