Aserbaidschanische Parlamentssprecherin trifft ständige Vertreter der OIC-Mitgliedstaaten in New York

Baku, 9. September, AZERTAC

Die aserbaidschanische Parlamentssprecherin Sahiba Gafarova traf am Sitz der Vereinten Nationen in New York mit den Ständigen Vertretern der OIC-Mitgliedstaaten zusammen.

Frau Gafarova betonte die aktive Rolle Aserbaidschans in der OIC und die Bedeutung der parlamentarischen Diplomatie für den internationalen Dialog. Sie sprach sich zudem für eine engere Zusammenarbeit zwischen der UNO, der Interparlamentarischen Union (IPU) und regionalen parlamentarischen Organisationen aus.

Bei dem Treffen wurden außerdem Möglichkeiten der Zusammenarbeit in internationalen parlamentarischen Organisationen sowie aktuelle Tätigkeiten dieser Organisationen erörtert.