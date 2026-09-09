Aserbaidschanischer Botschafter überreicht Präsident der Türkei sein Beglaubigungsschreiben

Ankara, 9. September, AZERTAC

Der Präsident der Republik Türkei, Recep Tayyip Erdoğan, hat am 8. September den außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter Aserbaidschans in der Türkei, Raschad Aslanov, empfangen.

Der aserbaidschanische Diplomat überreichte dem türkischen Präsidenten sein Beglaubigungsschreiben.

Aslanov war zuvor als Botschafter Aserbaidschans in der Italienischen Republik sowie in der Republik San Marino und der Republik Malta tätig. Zudem war er Ständiger Vertreter Aserbaidschans bei der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO), dem Welternährungsprogramm (WFP) und dem Internationalen Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung (IFAD).

Der Präsident Aserbaidschans, Ilham Aliyev, hatte am 24. Juli per Erlass Raschad Aslanov zum außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter der Republik Aserbaidschan in der Republik Türkiye ernannt.

Auch die neu ernannten Botschafter des Vereinigten Königreichs, Schwedens, Kanadas und Thailands überreichten dem türkischen Präsidenten ihre Beglaubigungsschreiben.