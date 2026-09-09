Ölpreise an Börsen legen weiter zu
Baku, 9. September, AZERTAC
Die Ölpreise legen an den Weltbörsen zu.
Wie AZERTAC berichtet, stieg der Preis für ein Barrel der Sorte „Brent“ an der Londoner ICE (Intercontinental Exchange Futures) um 0,97 US-Dollar auf 98,89 US-Dollar. An der New Yorker NYMEX (New York Mercantile Exchange) verteuerte sich ein Barrel der Sorte „Light“ um 0,85 US-Dollar auf 93,88 US-Dollar.
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