Mukhtar Babayev: Klimakooperation heute schwieriger als vor zehn Jahren

Baku, 9. September, AZERTAC

Mukhtar Babayev, der aserbaidschanische Präsidentenbeauftragte für Klimafragen und COP29-Präsident, erklärte, dass die Bedingungen für internationale Klimakooperation heute schwieriger seien als vor zehn Jahren.

Bei einem Runden Tisch im Rahmen der Baku Climate Action Week 2026 betonte er, dass Klimaschutz stärker mit nationalen Prioritäten wie Energiesicherheit, wirtschaftlicher Entwicklung, Ernährungssicherheit und Widerstandsfähigkeit verbunden werden müsse.

Zugleich verwies Babayev auf die große Lücke zwischen internationalen Klimavereinbarungen und ihrer praktischen Umsetzung.