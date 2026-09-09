Aserbaidschan bleibt zweitgrößter Rohöllieferant Italiens

Baku, 9. September, AZERTAC

Aserbaidschan ist im ersten Halbjahr 2026 trotz eines deutlichen Rückgangs seiner Lieferungen zweitgrößter Rohöllieferant Italiens geblieben. Nach Angaben der italienischen Statistikbehörden exportierte Aserbaidschan in diesem Zeitraum 3,74 Millionen Tonnen Rohöl nach Italien – 26,2 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Die Einfuhren von Rohöl der Sorte Azeri Blend stiegen dabei um 23,8 Prozent auf 1,66 Millionen Tonnen, während die Lieferungen von Azeri Light um 44,3 Prozent auf 2,07 Millionen Tonnen zurückgingen.

Italien importierte von Januar bis Juni insgesamt 28,77 Millionen Tonnen Rohöl, 1,8 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2025. Der Anteil Aserbaidschans an den italienischen Rohölimporten lag bei rund 13 Prozent.

Libyen mit 7,39 Millionen Tonnen war der wichtigste Rohöllieferant für Italien. Auf Aserbaidschan folgten Kasachstan mit 3,61 Millionen Tonnen, die USA mit mehr als drei Millionen Tonnen und Saudi-Arabien mit 2,32 Millionen Tonnen.

Im Jahr 2025 importierte Italien 9,51 Millionen Tonnen Rohöl aus Aserbaidschan – 2,4 Prozent mehr als 2024. Damit entfielen 16,8 Prozent der gesamten italienischen Rohölimporte auf aserbaidschanisches Öl.