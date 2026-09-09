MAMA „Mother Nature“: Internationale Kunstausstellung in Madrid eröffnet

Madrid, 9. September, AZERTAC

In Madrid ist die internationale Kunstausstellung MAMA „Mother Nature“ eröffnet worden. Die Ausstellung findet in der PONS-Stiftung statt und widmet sich der Beziehung zwischen Menschen und Natur sowie der Bedeutung des Umweltschutzes.

An der Eröffnungszeremonie nahmen unter anderem die Vizepräsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung und Gründerin der Öffentlichen Vereinigung IDEA, Leyla Aliyeva, Arzu Aliyeva, Mitglieder des in Spanien akkreditierten diplomatischen Korps sowie Vertreter der Kunstszene und der örtlichen Gemeinschaft teil.

Die von Leyla Aliyeva initiierte Ausstellung wurde erstmals 2024 im Heydar-Aliyev-Zentrum in Baku im Rahmen der 29. UN-Klimakonferenz (COP29) präsentiert. Anschließend wurde das Projekt international gezeigt, unter anderem in Manama, Rom, London, Tiflis, Berlin, Tirana, Genf und Riga.

Die Präsentation in Madrid erfolgt auf gemeinsame Initiative der Heydar-Aliyev-Stiftung und der Botschaft Aserbaidschans in Spanien.

Der aserbaidschanische Botschafter in Spanien, Ramiz Hasanov, bezeichnete MAMA „Mother Nature“ als internationales Kunstprojekt, das die Verbindung zwischen Kunst und Menschheit beleuchte und zugleich auf aktuelle Umweltprobleme aufmerksam mache. Er äußerte die Hoffnung, dass die Ausstellung neben dem Interesse an Kunst auch das Bewusstsein der Besucher für den Schutz der Umwelt stärken werde.

Luis Fonseca Sánchez, Generaldirektor für Nordamerika, Osteuropa, Asien und den Pazifik im spanischen Außenministerium, betonte die Bedeutung von Kunst, Kreativität und Kultur für Spanien. Diese kulturelle Stärke eröffne neue Möglichkeiten für Dialog und Zusammenarbeit mit Partnern wie Aserbaidschan.

Auch Leyla Aliyeva unterstrich die internationale Bedeutung des Projekts. Die Ausstellung vermittle eine wichtige Botschaft über die Natur, die Umwelt und unsere gemeinsame Zukunft.

„Die Natur ist unsere Mutter. Sie gibt uns Land, Wasser und Luft. Trotzdem schaden wir Menschen weiterhin diesen Gaben der Natur. Diese Ausstellung ist ein weiterer Schritt auf dem Weg in eine bessere Zukunft“, sagte Leyla Aliyeva.

Die Ausstellung ist vom 9. bis 18. September für Besucher geöffnet. Zu sehen sind Werke renommierter zeitgenössischer Künstler aus Aserbaidschan, Spanien, Italien, Lettland, der Ukraine, Georgien, Großbritannien, Deutschland und weiteren Ländern.