Oscar-Vergabe: Academy will Regeln für die Stimmabgabe ändern

Baku, 22. April, AZERTAC

Als Reaktion auf Kritik an der Vergabe der "Oscars" will die amerikanische Academy of Motion Picture Arts and Sciences die Abstimmungskriterien reformieren.

Wie die Organisation mitteilte, müssen die Academy-Mitglieder bereits für die nächste Verleihung im März 2026 tatsächlich alle in jeder Kategorie nominierten Filme gesehen haben, um in der Endrunde abstimmen zu dürfen. Bislang mussten stimmberechtigte Mitglieder lediglich per Ehrenwort versichern, die Filme auch wirklich angeschaut zu haben.

Die Zeitschrift "Hollywood Reporter" berichtete, dass die Academy künftig über ihre nur den Mitgliedern zugängliche Streaming-Plattform nachverfolgen will, wie viele Filme sich jeder Einzelne angesehen hat.