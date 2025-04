Papua-Neuguinea: Erdbeben im südwestlichen Pazifik

Baku, 5. April, AZERTAC

Ein starkes Erdbeben hat Papua-Neuguinea im südwestlichen Pazifik erschüttert.

Die US-Erdbebenwarte gab die Stärke mit 6,9 an. Berichte über Schäden lagen zunächst nicht vor. Eine anfängliche Tsunami-Warnung wurde wieder aufgehoben, wie das US-amerikanische Pazifische Tsunami-Zentrum in Honolulu mitteilte. Geringe Schwankungen des Meeresspiegels seien aber möglich. Das Zentrum des Bebens lag den Angaben zufolge in zehn Kilometern Tiefe im Pazifischen Ozean vor der Insel Neubritannien.