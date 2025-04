Schießerei an Universität im US-Bundesstaat Florida: Tote und Verletzte

Baku, 18. April, AZERTAC

Auf dem Campus der Florida State University ist es am Donnerstag zu einer Schießerei gekommen. Zwei Menschen starben dabei, fünf werden noch in einem Krankenhaus behandelt. Die Polizei hat eine verdächtige Person in Gewahrsam genommen, wie eine Quelle gegenüber der Nachrichtenagentur AP mitteilte.

Die Universität hatte am Mittag (Ortszeit) in der Nähe der Studentenvereinigung einen „Active Shooter“-Alarm ausgelöst. Hunderte von Studierenden strömten aus der Richtung des Studentenwerks. Krankenwagen, Feuerwehrautos und Streifenwagen mehrerer Polizeibehörden eilten zum Campus.

Die Universität wies Studenten und Lehrkräfte an, sich in Sicherheit zu bringen und auf weitere Anweisungen zu warten. „Verschließen Sie alle Türen und Fenster und halten Sie sich von ihnen fern und bereiten Sie sich darauf vor, zusätzliche Schutzmaßnahmen zu ergreifen“, hieß es in der Warnung. Die Hinweise wurden auch über die Social Media-Kanäle verbreitet.

Studenten versteckten sich auf Bowlingbahn

Ryan Cedergren, ein 21-jähriger Student, sagte, er und etwa 30 andere hätten sich in der Bowlingbahn im Untergeschoss der Gewerkschaft versteckt, nachdem sie Studierende aus einer nahe gelegenen Bar hatten fliehen sehen. Nach etwa 15 Minuten habe die Universitätspolizei sie aus dem Gebäude eskortiert. Dabei habe er gesehen, wie eine Person auf dem Rasen notversorgt wurde.

Noch sind die Hintergründe der Schießerei nicht geklärt. Generalstaatsanwältin Pam Bondi sagte in einem Social-Media-Post, dass das Justizministerium in Kontakt mit FBI-Agenten stehe, die vor Ort seien. Präsident Donald Trump sagte im Weißen Haus, er sei „vollständig informiert“ worden. Schärfere Waffengesetze lehnte er ab: Nicht die Waffen gäben Schüsse ab, sondern die Menschen.

Mutmaßlicher Schütze ist Sohn eines Hilfssheriffs - Klar ist bereits, dass es sich bei den beiden Todesopfern nicht um Studenten der Universität handelt. Der Schütze selbst hat vermutlich an der Florida State studiert. Wie inzwischen bekannt wurde, handelt es sich bei dem festgenommenen mutmaßlichen Täter um den 20-jährigen Sohn eines Polizisten, teilte der Chef der Universitätspolizei mit. Er soll sich Zugang zur Waffe seiner Eltern verschafft haben. Der Tatverdächtige wird derzeit im Krankenhaus medizinisch versorgt.

Alle für Donnerstag an der Universität geplanten Vorlesungen und Universitätsveranstaltungen sowie alle Sportevents bis Sonntag sind abgesagt.

Die 1851 gegründete Florida State University ist eine der zwölf öffentlichen Universitäten Floridas. Ihr Hauptcampus befindet sich in Tallahassee. Zuletzt waren rund 44.300 Studenten dort eingeschrieben.