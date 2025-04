Baku, 7. April, AZERTAC

Inmitten anhaltender Proteste hat Serbiens Präsident Aleksandar Vučić den in der politischen Öffentlichkeit wenig bekannten Medizinprofessor Đuro Macut mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt. Dessen Aufgabe werde es sein, in Serbien weiterhin Frieden und Stabilität zu bewahren und dabei Toleranz zu zeigen, sagte Vučić in einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz in Belgrad.

Der bisherige Amtsinhaber Miloš Vučević hatte im Januar unter dem Druck von Protesten seinen – weithin als taktisch verstandenen – Rücktritt angekündigt. Seit dem Einsturz eines Bahnhofsvordachs in der nordserbischen Stadt Novi Sad mit 16 Toten dauert in Serbien eine Protestwelle an, die inzwischen weite Teile der Bevölkerung erfasst und die Führung um Vučić in eine Krise bislang nicht gesehenen Ausmaßes gestürzt hat, wie AZERTAC unter Berufung auf Spiegel berichtete.

Warum es Demonstrationen gibt - Die Organisatoren der Demonstrationen, Sternmärsche und Universitätsbesetzungen machen Inkompetenz und Korruption der Regierenden für das Unglück von Novi Sad verantwortlich. Sie verlangen systemische Reformen, um mit rechtsstaatlichen Mitteln Korruption und Misswirtschaft zu beseitigen.

Vučić bezichtigte die Protestbewegung erneut, vom Ausland gesteuert zu sein und auf einen Umsturz abzuzielen. Beweise legte er keine vor.