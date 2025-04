Spanien: Landesweite Demos gegen Wohnungsnot

Baku, 5. April, AZERTAC

In Spanien wird zu landesweiten Demonstrationen gegen Wohnungsnot aufgerufen.

In rund 40 Städten sind heute Kundgebungen geplant, unter anderem in Madrid, Barcelona und Palma de Mallorca. Es werden Zehntausende Teilnehmer erwartet.

Die Organisatoren fordern unter anderem mehr sozialen Wohnungsbau, Mietsenkungen und Enteignungen. In Spanien steigen die Mieten seit Jahren, bei gleichzeitigem Wohnungsmangel. Die Veranstalter betonen, auch der Tourismus habe Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt. In Urlaubshochburgen wie Mallorca, Barcelona oder Málaga könnten sich Menschen mit niedrigem Einkommen kaum noch eine Wohnung leisten, auch, weil Wohnraum zu Ferienwohnungen umgewandelt werde. Bereits im vergangenen Jahr hatte es in Spanien Demonstrationen gegen Massentourismus und zu hohe Mieten gegeben.