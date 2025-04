Unglück in den USA: Tote bei Hubschrauber-Absturz in New York

Baku, 11. April, AZERTAC

In New York ist ein Hubschrauber in den Hudson River gestürzt.

Dabei kamen sechs Menschen ums Leben. Nach Angaben des Bürgermeisters von New York, Adams, handelt es sich bei den Toten um den Piloten sowie eine spanische Familie. Sie hätten einen Rundflug über die Stadt gemacht. Alle Opfer seien inzwischen geborgen worden.

Der Hubschrauber war nach bisherigen Informationen in der Luft auseinandergebrochen und dann in den Fluss gestürzt.